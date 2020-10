Padł kolejny niechlubny rekord zakażeń koronawirusem na Litwie

Od początku pandemii odnotowano 125 ofiar śmiertelnych. W izolacji przebywa 31 575 osób. Od 1 czerwca na Litwę przybyło 366 osób zakażonych.

W szpitalach kraju przybywa 239 zakażonych, w tym 18 – na oddziale intensywnej terapii.

Ministerstwo Zdrowia apeluje o przypilnowanie dzieci w czasie ferii jesiennych, by dzieci znalazły zajęcie w domu, a nie spędzały czas w grupach na dworze, jak również o zrezygnowanie z podróży i kontaktów, które nie są konieczne.

W szpitalach, gdzie sytuacja jest napięta z powodu dużej liczby zakażonych, zaczyna brakować lekarzy. Jednak liczba łóżek covidowych na dany moment jest wystarczająca. We wszystkich szpitalach kraju jest ok. 17 500 łóżek dla pacjentów z Covid-19, z których zajętych jest ok. 10 000. Z 6 000 łóżek z tlenem zajętych jest ok. 2 000.