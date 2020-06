Osobom otrzymującym wcześniejsze emerytury zwiększy się suma świadczeń

Taką inicjatywę Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy poparł sejmowy Komitet Opieki Socjalnej i Pracy.

Według przewodniczącej Komitetu Rimantė Šalaševičiūtė, obecnie na Litwie mieszka 280 osób z długim stażem pracy, którzy mają wcześniejszą emeryturę.

Jeśli Sejm zatwierdzi poprawki do stosownej ustawy, osobom, które zgromadziły 40-letni i dłuższy staż pracy emerytury nie zostaną zmniejszone, jeżeli otrzymują wcześniejszą emeryturę przynajmniej od trzech lat.

Obecnie na Litwie wcześniejsza emerytura może zostać wyznaczona, jeśli człowiekowi do wieku emerytalnego pozostaje 5 lat, ma on zgromadzony odpowiedni staż pracy i nie ma innych dochodów. Jednak co miesiąc przyszła emerytura takiej osoby zmniejsza się o 0,4 proc. To oznacza, że po przejściu na emeryturę taka osoba otrzymuje znacznie mniejsze świadczenie.

Średnio wcześniejsza emerytura na Litwie wynosi 280 euro. Otrzymuje ją blisko 5 tys. 700 mieszkańców, ich średni staż pracy wynosi 35,9 lat.