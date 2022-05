Orlen Lietuva rozpoczyna remont zakładu w Możejkach

„Hamowanie pracy idzie zgodnie z planem” – powiedziała w poniedziałek BNS Kristina Gendvilė, rzeczniczka Orlen Lietuva.

Według niej jednym z najważniejszych prac remontowych w tym roku jest modernizacja linii produkcyjnej krakingu katalitycznego, ale oprócz tego projektu wymieniona zostanie wybudowana 23 lata temu boja terminalu w Butingė.

„Firma z Holandii przeprowadzi kompleksowe prace związane z wymianą boi na morzu przy pomocy specjalnie przeszkolonych nurków. Nowa boja jest wyposażona w nowoczesny system, monitoring wideo i inny sprzęt zapewniający bezpieczną eksploatację boi” – powiedziała przedstawicielka fabryki.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, przedstawicielka Orlen Lietuva powiedziała, że nie może jeszcze ujawnić producenta i wykonawcy boi.

Remonty fabryki przeprowadzane są zwykle co cztery lata. Ostatni raz miało to miejsce w 2018 roku. Wartość tegorocznych napraw to około 80 mln EUR.

Według Orlen Lietuva większość, to około 80%, firm wykonujących prace to firmy litewskie, pozostali wykonawcy przyjeżdżają do Możejek z Polski, Słowacji, Niemiec, Francji i innych krajów UE.

K. Gendvilė nie chciała wymieniać, jakich konkretnie wykonawców zatrudnia się do remontu fabryki, ale stwierdziła, że zawarto ponad 100 kontraktów z firmami litewskimi i zagranicznymi, a w szczytowym okresie fabryka powinna zatrudniać ok. 2–2,5 tys. osób.

W latach 2022-2024 Orlen Lietuva zrealizuje także największą inwestycję od 2006 roku, kiedy zakład został przejęty przez Orlen.