Organy ścigania zatrzymały grupę planującą ataki terrorystyczne

Na obecnym etapie śledztwa zarzuty dotyczące organizacji i przeprowadzenia wymienionych przestępstw przedstawiono łącznie 15 podejrzanym – obywatelom Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy.

Ustalono, że 19 lipca ubiegłego roku litewski obywatel A. Š., urodzony w 1973 roku, działając wspólnie ze współsprawcami, korzystając z międzynarodowych usług przewozu przesyłek firm „DHL” i „DPD”, wysłał z Wilna do różnych krajów europejskich cztery przesyłki zawierające samodzielnie wykonane ładunki wybuchowo-podpalające.

Dwie z tych przesyłek zostały zaadresowane i wysłane samolotami cargo „DHL” do Wielkiej Brytanii, pozostałe dwie – do Polski ciężarówkami „DPD”.

Powiązane z podpaleniem „Ikei”

Jak podaje prokuratura, 20 lipca ubiegłego roku pierwsza przesyłka zdetonowała się i zapaliła na lotnisku w Lipsku w Niemczech, tuż przed załadunkiem na samolot cargo „DHL” na trasie Wilno–Lipsk–Wielka Brytania.

Następnego dnia druga przesyłka eksplodowała i zapaliła się w ciężarówce „DPD” jadącej przez Polskę.

Dzień później trzecia przesyłka zdetonowała się i zapaliła w magazynie „DHL” w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Czwarta przesyłka przewożona lądowym transportem „DPD” w Polsce nie zapaliła się z powodu awarii technicznej, przez co ładunek wybuchowy nie eksplodował.

W trakcie śledztwa ustalono, że ładunki wybuchowe były sterowane elektronicznymi zegarami ukrytymi w poduszkach masujących, a dodatkowe mieszanki łatwopalnych substancji wzmacniających efekt podpalenia znajdowały się w tubkach z kosmetykami i artykułami higienicznymi.

Według prokuratury podczas postępowania ustalono, że przestępstwa te organizowali i koordynowali obywatele Rosji, powiązani i mający kontakty z rosyjskimi wojskowymi służbami wywiadowczymi.

Władze podkreślają, że kilku koordynatorów tych przestępstw jest także bezpośrednio powiązanych z próbą przeprowadzenia aktu terrorystycznego w maju ubiegłego roku w Wilnie, kiedy to podpalono centrum handlowe „Ikea”.

Są to obywatel Ukrainy Danil Gromow, urodzony w 1988 roku, który posługuje się również danymi osobowymi obywatela Rosji Jarosława Michajłowa, oraz Tomasz Dowgan Stabačinskas, urodzony w 1971 roku, posiadający podwójne obywatelstwo litewskie i rosyjskie.

Wobec nich dwóch oraz innego podejrzanego, urodzonego w 1962 roku Andreja Baburova, ogłoszono międzynarodowy list gończy.

Przeprowadzono ponad 30 rewizji

Ustalono, że podczas organizowania i przygotowań do aktów terroru angażowano również innych obywateli Litwy, Rosji, Łotwy, Estonii i Ukrainy, którzy byli poszukiwani, werbowani i utrzymywali kontakt za pośrednictwem aplikacji „Telegram”, a także otrzymywali wynagrodzenie i dokonywali rozliczeń w kryptowalutach.

„Ustalono, że osoby te działały zorganizowanie, zachowując najwyższą konspirację, dzieląc zadania na poszczególne etapy, takie jak transport przesyłek i materiałów łatwopalnych, ich przekazywanie, ukrywanie w specjalnie przygotowanych skrytkach lub innych miejscach, aktywacja ładunków oraz inne czynności, realizowane przez różnych, najczęściej niezwiązanych ze sobą wykonawców i ich sieci” – czytamy w komunikacie Prokuratury Generalnej Litwy.

W trakcie śledztwa na Litwie, w Polsce, Łotwie i Estonii przeprowadzono ponad 30 przeszukań.

Według organów ścigania z nielegalnego obrotu zabezpieczono także ładunki wybuchowe ukryte w puszkach z konserwami, przygotowane do użycia, oraz ich detonatory.

Część znalezionych ładunków wybuchowych była skonstruowana tak, by siła eksplozji była skierowana w określonym kierunku; do produkcji materiałów wybuchowych używano heksogenu.

Według posiadanych danych zabezpieczone ładunki mogły zostać wykorzystane do planowania i przeprowadzenia kolejnych aktów terrorystycznych.

Za tworzenie i działalność zorganizowanej grupy terrorystycznej grozi kara pozbawienia wolności od pięciu lat do dożywocia, a za akt terroru – kara do dziesięciu lat więzienia.

Śledztwo nadzoruje prokurator Departamentu do walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją.

Poinformowano, że w Eurojust powołano wspólną grupę śledczą do prowadzenia tego postępowania. W ramach tej międzynarodowej grupy śledczej współpracują funkcjonariusze i służby wywiadowcze z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Łotwy, Estonii, USA oraz Kanady.