Opublikowano listy poborowych. Wezwania otrzyma ok. 32 tys. młodych

Dziś zostały opublikowane listy poborowych na 2023 r., na których znalazło sie ok. 32 tys. młodych ludzi. Przy nazwisku każdego poborowego jest wskazany dokładny termin, do kiedy musi zgłosić się do wyznaczonego regionalnego oddziału rekrutacji.