Opozycja wzywa prezydenta do dokonania zmiany na stanowisku ministra kultury.

„Zachęcamy Jego Ekscelencję do skorzystania z posiadanych uprawnień wobec koalicji rządzącej i wyraźnego stwierdzenia, że Ministerstwo Kultury jest zbyt wrażliwe i ważne, by pozostało w rękach populistycznej, destrukcyjnej partii „Świt nad Niemnem”, która wprowadza zamęt w polityce państwa. Apelujemy także o dążenie do przekazania tego ministerstwa innej partii politycznej w ramach rządzącej większości” – czytamy w dokumencie.

Takie same wezwanie wystosowała także kultura, która w niedzielę zorganizowała ogólnokrajową akcję strajkową ostrzegającą przed nieakceptowalnym wpływem tej partii na politykę kulturalną. W dalszym ciągu domaga się, aby Ministerstwo Kultury nie było prowadzone przez osobę delegowaną przez „Świt nad Niemnem”, zapowiadając kontynuowanie protestów.

Tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP), Mindaugas Sinkevičius, stwierdził, że wymiana ministrów jest możliwa, jednak obecnie nie prowadzi się dyskusji na ten temat, a takie procesy mogą zająć trochę czasu.

Minister kultury delegowany przez „Świt nad Niemnem”, Ignotas Adomavičius, zrezygnował z funkcji jeszcze przed niedzielnym protestem. Lider tej partii, Remigijus Žemaitaitis, wskazał, że na jego miejsce proponuje osobę, która nie jest związana z partią, ale jest dobrze znana środowisku kulturalnemu.

Przewodniczący Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD), Ruchu Liberałów i Związku Demokratów „W Imię Litwy” powiedzieli, że Litwa nie ma luksusu „eksperymentowania z państwem i kulturą”.

„Powierzenie polityki kulturalnej destrukcyjnej, prorosyjskiej partii „Świt nad Niemnem” stanowi uzasadnione zagrożenie dla państwowej walki z zagrożeniami informacyjnymi, wolnością słowa i wizerunkiem Litwy na arenie międzynarodowej” – napisano w apelu.

Opozycjoniści zadeklarowali także gotowość do poparcia mniejszościowego rządu, jeśli koalicja rządząca zostanie utworzona bez partii „Świt nad Niemnem”.