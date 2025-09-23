Opozycja w Sejmie deklaruje współpracę w sprawach bezpieczeństwa i przejrzystości rządu

„W ramach tego porozumienia trzech opozycyjnych frakcji podkreślamy, że biorąc pod uwagę obecną konfigurację koalicji, będziemy dążyć do rzeczowości, konstruktywności i obrony interesów państwowych” – napisano w oświadczeniu wydanym przez przewodniczących frakcji Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, Związku Demokratów „W Imię Litwy” oraz Ruchu Liberałów.

Przedstawiciele opozycji obiecali uważnie obserwować działania rządzącej koalicji, które mogą budzić wątpliwości co do lojalności wobec Litwy, oraz decyzje podejmowane w sali Sejmu.

„Będąc przekonani, że konstruktywna i odpowiedzialna opozycja jest podstawą demokratycznie funkcjonującego parlamentu, poprzez to porozumienie współpracy chcemy wzmocnić reprezentowane przez nas stanowiska oraz dążyć do wspólnych celów opartych na narodowych interesach” – czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie podpisał lider TS-LKD Laurynas Kasčiūnas, przewodnicząca Ruchu Liberałów Viktorija Čmilytė-Nielsen oraz demokrata Saulius Skvernelis.

Wspomniane trzy frakcje w Sejmie mają łącznie 55 przedstawicieli na 141.