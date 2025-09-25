Opozycja o formowaniu rządu: „Chaos, zamieszanie, upadek”

„Z powodu całego tego zamieszania, tego chaosu, nieprofesjonalizmu… chcieliśmy, aby po upadku rządu pana Paluckasa przyszliśmy z nowym zaufaniem, nowym legitymacją, z nowymi celami, ale cały proces formowania rządu pokazał, że jesteśmy w tym samym punkcie upadku”, powiedział w czwartek dziennikarzom w Sejmie Laurynas Kasčiūnas, przewodniczący największej opozycyjnej frakcji Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów.

Według niego, program rządu jest tylko deklaratywny, a w przypadku niektórych jego punktów nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za autorstwo. Jako przykład polityk wskazał punkt mówiący, że zarządzanie lasami państwowymi ma zostać przekazane Ministerstwu Rolnictwa.

Kasčiūnas stwierdził, że konserwatyści obliczyli, jakie dodatkowe dochody są planowane do uzyskania z realizacji programu rządu i ile dodatkowo zostanie wydane.

„W najlepszym przypadku około 100 milionów dodatkowych wpływów. To 30 razy mniej niż przewidywana kwota wydatków” – powiedział Laurynas Kasčiūnas, przewodniczący TS-LKD.

„Nie wiemy, kto jest tym „człowiekiem za kulisami” tego rządu”

Liderka Ruchu Liberałów, Viktorija Čmilytė-Nielsen, stwierdziła, że program rządu nie odpowiada na obecne wyzwania, zwracając również uwagę na dużą liczbę dodatkowych wydatków.

Zwróciła również uwagę na dziwną sytuację, jaka ujawniała się podczas spotkań z kandydatami na ministrów.

„Kandydaci na ministrów finansów i spraw zagranicznych mają często inną opinię na temat kluczowych kwestii związanych z planowaniem finansów i polityką zagraniczną niż nominowana premier. Kandydatka na ministra sprawiedliwości dała do zrozumienia, że decyzje Trybunału Konstytucyjnego i opinie premier nie mają dla niej znaczenia, kandydat na ministra ochrony środowiska właśnie przyznał, że program rządu czytał przez około trzy dni i nie zamierza realizować jego kluczowych postanowień” – mówiła Čmilytė-Nielsen.

Z drugiej strony, przewodnicząca liberałów przewidziała, że dwudziesty rząd nie zniszczy osiągniętego postępu państwa, a jedynie zatrzyma jego rozwój.

„W rzeczywistości dziś chyba nie warto mówić o programie i jego postanowieniach. Brak w tym procesie rzeczowości, profesjonalizmu, konstruktywności, którego nie było, jak dzisiaj rano określił minister ochrony środowiska mianowany w tej sprawie „bałaganem” ” – powiedział lider Związku Demokratów „W imię Litwy”, Saulius Skvernelis.

Jego zdaniem, do opracowania programu przyczynił się tylko jeden z nominowanych ministrów.

„Dziś ta sytuacja przypomina smutno słynny okres w historii klubu koszykarskiego „Žalgiris”, kiedy jego właścicielem był Vladimir Romanov, znany z autokratycznego stylu zarządzania. On przekazywał kartki głównemu trenerowi, niezależnie od tego, kim był, który zmieniał się szybciej niż co dziewięć miesięcy, ale wiedział, którą minutę, co wydać, co zrobić” – mówił Skvernelis. „Dziś najważniejsze pytanie brzmi, kto jest „człowiekiem za kulisami” tego rządu, kto rozdaje kartki z poleceniami?” -dodał.

Zdaniem polityka, patrząc na skład gabinetu, widać, że „poprzeczka w kwestii profesjonalizmu i przejrzystości ministrów została bardzo nisko zawieszona”.

„Nadchodzi czas, kiedy będzie wstyd powiedzieć, że kiedyś pracowało się w rządzie” – przekonywał lider demokratów.

Sejm w czwartek ma zatwierdzić program rządu dwudziestej kadencji, po czym nowy rząd złoży przysięgę.

Po wykonaniu tych procedur zakończy się formowanie rządu pod przewodnictwem Ingi Ruginienė.

Stare i nowe twarze

W programie rządu władze zobowiązują się do znacznego zwiększenia budżetu obronnego – do 5% PKB.

Obiecano również, że w trakcie kadencji nie będą wprowadzane nowe podatki, z wyjątkiem podatku od stabilności finansowej dla banków, szczegóły tego podatku pozostają nieznane. Program zawiera także obietnicę wstrzymania podwyżki akcyzy na olej napędowy, ale jednocześnie szybszego podnoszenia akcyzy na tytoń, e-papierosy i alkohol.

Nowy gabinet rezygnuje z pomysłu utworzenia Ministerstwa Regionów, ale pozostałe zobowiązania w programie w dużej mierze powtarzają obietnice poprzedniego rządu Gintauta Paluckasa.

Wśród nich – szybsza waloryzacja emerytur, wzrost zasiłków socjalnych i innych świadczeń, podwyżki płac pracowników sektora publicznego, krótsze kolejki do placówek medycznych, większa dbałość o utrzymanie dróg, zakaz dodatkowych opłat za usługi opłacane z ubezpieczenia zdrowotnego, lepsze warunki dla biznesu.

W polityce zagranicznej przyszły rząd łagodzi retorykę wobec Chin i zadeklarował chęć normalizacji stosunków dyplomatycznych z tym państwem.

Opozycja złożyła projekt uchwały Sejmu, w którym proponuje nie popierać programu rządu.

BNS informowało, że w sierpniu, po rezygnacji premiera Gintauta Paluckasa i rozwiązaniu poprzedniej większości rządowej, powstała koalicja Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem” oraz Litewskich Chłopów i Zielonych i AWPL-ZChR, która w Sejmie ma 82 posłów.

Te frakcje powołały nowy gabinet ministrów.

W skład rządu wejdzie ośmiu nowych ministrów, sześciu będzie kontynuować swoją pracę.

Ministerstwem ochrony środowiska pokieruje delegowany przez „Świt nad Niemnem” Kastytis Žuromskas, Ministerstwem Gospodarki i Innowacji – przedstawiciel „Chłopów” Edvinas Grikšas, w Ministerstwie Energetyki pozostanie Žygimantas Vaičiūnas, ministrem finansów będzie Kristupas Vaitiekūnas, Ministerstwem Ochrony Kraju będzie nadal kierować socjaldemokratka Dovilė Šakalienė.

Ministerstwo Kultury przejmie delegowany przez „Świt nad Niemnem” Ignotas Adomavičius, Ministerstwem Transportu i Komunikacji pokieruje Juras Taminskas, ministrem ochrony zdrowia pozostaje Marija Jakubauskienė, ministrem edukacji, nauki i sportu będzie Raminta Popovienė.

Ministerstwem Sprawiedliwości pokieruje polityk z ramienia AWPL-ZChR Rita Tamašunienė, ministrem spraw zagranicznych pozostaje Kęstutis Budrys, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych będzie nadal kierować Władysław Kondratowicz, a nowym ministrem rolnictwa zostanie Andrius Palionis.