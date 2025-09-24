Opozycja: minister ochrony kraju unika spotkań z frakcjami sejmowymi

Pod listem podpisali się przewodniczący frakcji Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, Ruchu Liberałów oraz Związku Demokratów „W Imię Litwy” – Laurynas Kasčiūnas, Viktorija Čmilytė-Nielsen i Saulius Skvernelis.

Cierpliwość opozycji wyczerpała nowa minister obrony narodowej, socjaldemokratka Dovilė Šakalienė, która – jak podkreślają sygnatariusze – wielokrotnie odwoływała zaplanowane spotkania z frakcjami opozycyjnymi.

„Frakcje opozycyjne Sejmu, korzystając ze swoich uprawnień przewidzianych w regulaminie, wielokrotnie zapraszały obecnie desygnowaną minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė do udziału w posiedzeniach frakcji i odpowiedzi na pytania posłów. Minister systematycznie nie stawia się na posiedzenia frakcyjne, mimo że zaproszenia są uzgadniane zgodnie z obowiązującą procedurą za pośrednictwem sekretariatu posiedzeń Sejmu” – czytamy w liście trzech liderów frakcji.

Według nich, 12 września Šakalienė poinformowała, że nie może przybyć z powodu zwolnienia lekarskiego, 24 września – z powodu wizyty w Szawlach, a w innych przypadkach z powodu zaplanowanych spotkań międzynarodowych lub dużego obciążenia pracą.

„Zaproszenia są odwoływane bez zaproponowania żadnego innego dogodnego terminu” – twierdzą przedstawiciele opozycji.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, „na zaproszenie komitetu, komisji lub frakcji sejmowej minister lub upoważniony przez niego urzędnik państwowy jest zobowiązany uczestniczyć w posiedzeniu i przedstawić wyjaśnienia w kwestiach związanych z zakresem jego kompetencji”.

L. Kasčiūnas, V. Čmilytė-Nielsen i S. Skvernelis zwrócili uwagę, że minister Šakalienė nie pojawiła się także w Sejmie podczas dyskusji nad projektem programu 20. rządu.

Przypominają też, że inny artykuł regulaminu Sejmu gwarantuje frakcjom i komitetom prawo do zaproszenia premiera lub ministra w uzgodnionym terminie w celu zadania pytań dotyczących programu rządowego.

„Biorąc pod uwagę, że działania D. Šakalienė nie tylko naruszają regulamin Sejmu i procedury związane z omawianiem programu rządu, ale także osłabiają możliwości frakcji opozycyjnych w zakresie sprawowania kontroli parlamentarnej i wykonywania konstytucyjnych obowiązków poselskich, zwracamy się do Państwa z prośbą o zobowiązanie kandydatki na stanowisko ministra obrony Dovilė Šakalienė do przestrzegania zasad regulaminu Sejmu i możliwie jak najszybszego uzgodnienia terminu spotkania z frakcjami opozycyjnymi” – napisali posłowie na Sejm.

Prezydent Gitanas Nausėda desygnował Dovilė Šakalienė na stanowisko minister ochrony kraju w nowym rządzie.