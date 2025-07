Opozycja chce zwołać nadzwyczajną sesję i przygotować impeachment dla premiera

„Przedstawiciele trzech partii politycznych – Ruchu Liberałów, Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów oraz Związku Litewskich Chłopów i Zielonych – rozmawialiśmy i planujemy skoordynować nasze działania oraz przygotować konkretny plan” – powiedział przewodniczący TS-LKD, Laurynas Kasčiūnas.

Jak zaznaczył, inicjatywa opozycji była odpowiedzią na apel Związku Chłopów i Zielonych, w którym zażądano, by G. Paluckas ustąpił ze stanowiska, a w przypadku jego odmowy – przeprowadzono procedurę impeachmentu.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, nadzwyczajne sesje są zwoływane przez przewodniczącego Sejmu na wniosek co najmniej jednej trzeciej wszystkich posłów – taką inicjatywę musi podpisać przynajmniej 47 parlamentarzystów z 141.

Liberałowie, konserwatyści i chłopi mają w Sejmie 51 przedstawicieli, jednak do frakcji Związku Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR należy także pięciu posłów niezrzeszonych.

„Teoretycznie mamy 47 podpisów, musimy je tylko zebrać. Na pewno planujemy to zrobić” – powiedział L. Kasčiūnas.

Przewodnicząca Ruchu Liberałów, Viktorija Čmilytė-Nielsen, także wyraziła przekonanie, że nadzwyczajna sesja Sejmu jest konieczna.

„Podczas niej poruszymy wszystkie kwestie związane z premierem G. Paluckasem, jego działalnością, przeszłością, które on unika. Jest wyraźnie widać, że istnieje chęć poczekania na zakończenie śledztw i powiedzenia, że jeśli te śledztwa zakończą się pomyślnie dla premiera, sprawa będzie zakończona” – powiedziała przewodnicząca Ruchu Liberałów, Viktorija Čmilytė-Nielsen. „To, co dowiedzieliśmy się przez te wszystkie tygodnie i miesiące, pokazuje, że premier G. Paluckas przez cały swój dorosły żywot zajmował się tylko kombinacjami, machinacjami. Uważam, że taka osoba nie powinna być szefem rządu Litwy, i dobrze, że opozycja jest zjednoczona w tej kwestii” – dodała.

Zgodnie z L. Kasčiūnasem, podczas nadzwyczajnej sesji mogłaby zostać powołana komisja ds. impeachmentu oraz rozważono by wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego.

„Zdecydowanie nie wykluczamy możliwości impeachmentu, tylko musimy opracować cały plan działań” – zapewnił lider konserwatystów.

V. Čmilytė-Nielsen dodała, że procedura impeachmentu warto zacząć, nawet wiedząc, że w parlamencie nie ma wystarczającej liczby głosów, by zakończyć ją odwołaniem premiera.

„Niektóre rzeczy naprawdę warto zrobić, nawet wiedząc, że będą one tylko symbolicznym krokiem, dopóki w rządzącej koalicji jest absolutne poparcie dla skompromitowanego premiera. Jednak z upływem dni, tygodni i pogłębiającymi się problemami premiera, nie wykluczam, że poparcie dla niego, zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i w koalicji, zacznie słabnąć” – powiedziała przewodnicząca Ruchu Liberałów.

Z kolei L. Kasčiūnas zasugerował, że możliwe będzie zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o ustalenie, czy poseł ma prawo uczestniczyć w działalności biznesowej oraz czy G. Paluckas miał prawo kandydować w wyborach do Sejmu w 2020 i 2024 roku, biorąc pod uwagę niewykonaną karę sądową.

„Sam zwróciłem się do Służby Więziennej i Służby Probacyjnej, mając informacje, które wskazują, że nie było nadzoru nad wykonaniem wyroku sądowego, co rodzi pytanie, czy sprawa została zakończona i jak to wpłynęło na możliwość kandydowania w wyborach” – powiedział L. Kasčiūnas. „To niewybaczalna sytuacja, gdy nikt nie kontrolował, jak wykonuje się wyrok sądowy” – dodał.

Zarząd LVŽS we wtorek ogłosił, że nie toleruje sytuacji, w której premier G. Paluckas, z powodu niemożności rozwiązania swoich osobistych problemów, stał się zakładnikiem całego rządu, i wezwał go do rezygnacji z funkcji premiera i posła.

„Ta osoba nie może dalej kierować rządem Litwy, ani reprezentować obywateli w najwyższej instytucji władzy, a trwająca sytuacja G. Paluckasa kompromituje cały rząd i oczywiście zakłóca pracę organów władzy wykonawczej” – powiedział przewodniczący Związku Litewskich Chłopów i Zielonych, Aurelijus Veryga.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Specjalna Służba Ścigania Przestępstw (STT) i Służba Ścigania Przestępstw Finansowych (FNTT) prowadzą obecnie śledztwa w sprawie premiera.

Po publikacji „Laisvės TV” i centrum dziennikarstwa śledczego „Siena” FNTT wyjaśnia okoliczności związane z pożyczką w wysokości 200 tysięcy euro, którą w 2022 roku udzielił Bank Rozwoju Narodowego ILTE firmie „Garnis”, częściowo należącej do premiera. W ubiegłym tygodniu G. Paluckas został przesłuchany w tej sprawie jako świadek.

STT prowadzi śledztwo po drugim śledztwie dziennikarskim, które poruszało kwestie dotyczące firmy „Sagerta”, którą G. Paluckas częściowo kontrolował, pożyczek oraz zakupu nieruchomości, a także powiązań z przedsiębiorcą Dariusem Vilčinskasem.

W niedzielę „Laisvės TV” i centrum dziennikarstwa śledczego „Siena” poinformowały również, że premier zakończył płatność odszkodowania w wysokości 16,5 tysiąca euro dla samorządu miasta Wilna w sprawie tzw. „sprawy szczurzej” dopiero w lipcu tego roku, przekazując pozostałą kwotę 4,9 tysiąca euro.

Premier Paluckas twierdzi, że była to ludzka pomyłka i przeprosił za to. Zapłacił również odsetki na rzecz samorządu Wilna.

„Redakcija” ujawniła historię, związaną z zakupem działki przy ulicy Laurų w Wilnie przez G. Paluckasa w latach 2009–2014. Większość tej nieruchomości stanowił państwowy las, który po zrekonstruowaniu stał się własnością prywatną. Następnie działkę kupił G. Paluckas i Genovaitė Arlauskienė, a w planach była budowa. W obronie interesu publicznego prokuratura odzyskała ten teren na rzecz państwa.