Opozycja chce zainicjować interpelację do ministra Narkiewicza

vdu

Jak powiedział Sabatauskas, na temat interpelacji socjaldemokraci rozmawiali też z innymi partiami opozycyjnymi – konserwatystami, liberałami, przedstawicielami Mieszanej Grupy Sejmowej.

„Minister Jarosław Narkiewicz już nie tylko popełnia błąd za błędem, on już idzie jak kula śnieżna, zaraz będzie lawina śnieżna, trzeba ratować J. Narkiewicza przed J. Narkiewiczem” – skomentował Julius Sabatauskas.

Wyraził on nadzieję, że w ciągu bieżącego tygodnia uda się przygotować pytania do ministra komunikacji i zebrać 29 podpisów potrzebnych do rozpoczęcia procesu interpelacji.

Lider Związku Ojczyzny-Chrześcijańskich Demokratów Litwy Gabrielius Landsbergis poinformował, że partia podejmie decyzję na temat dołączenia do interpelacji podczas dzisiejszego posiedzenia frakcji.

Liberał Eugenijus Gentvilas zadeklarował, że osobiście popiera pomysł interpelacji, wstępnie swoje poparcie wyraziła również przewodnicząca Ruchu Liberałów Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Przewodnicząca Partii Wolności Aušrinė Armonaitė zaapelowała dzisiaj do wszystkich partii opozycjnych o przygotowanie interpelacji wobec ministra Narkiewicza i „pokazania, że nomenklaturalny sposób rządzenia jest dzisiaj nie do zaakceptowania”.

„To, co było dla kogoś do przyjęcia przed 20 laty, na pewno jest nie do przyjęcia dzisiaj. Dlatego nawołuję wszystkich – przede wszystkim członków opozycji, ale też większości sejmowej – dołączyć do przygotowania interpelacji i zwolnienia Jarosława Narkiewicza z funkcji ministra komunikacji, zanim nie doczekaliśmy się jego nowych wyskoków” – podkreśliła Armonaitė.

Aby zdymisjonować ministra, potrzeba 71 głosów posłów na Sejm.