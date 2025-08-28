Olekas wskazany na nowego przewodniczącego Sejmu

Nazwisko Oleka figurowało już w podpisanej na początku tygodnia umowie koalicyjnej, jednak decyzję skrytykowała partyjna koleżanka, wiceprzewodniczącego Sejmu Rasa Budbergytė. Jej zdaniem grupa negocjacyjna pośpieszyła się, nie czekając na werdykt prezydium; polityczka nie wykluczała też własnej kandydatury.

Tymczasowy lider LSDP, mer rejonu janowskiego Mindaugas Sinkevičius, poinformował po posiedzeniu, że umożliwił szeroką dyskusję w sprawie kandydata, lecz podkreślił, iż „dodatkowe otwieranie listy kandydatów wyglądałoby nienaturalnie, skoro część decyzji i nazwisk została już zapisana”. Jak dodał, prezydium nie zgłosiło sprzeciwu wobec utrzymania dotychczasowych ustaleń.

Sinkevičius zaznaczył, że kandydatura Oleka była wcześniej omawiana w prezydium: „Formalnie nie zapadła wtedy decyzja, ale było jasne, że w razie powodzenia negocjacji koalicyjnych to jemu przypadnie ten urząd”.

Nowy przewodniczący Sejmu ma zostać wybrany 10 września, na początku jesiennej sesji parlamentu. Obecny szef Sejmu, Saulius Skvernelis, kończy kadencję; kierowana przez niego partia Związek Demokratów „W imię Litwy” nie weszła do nowej większości.