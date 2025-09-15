Olekas: umowa koalicyjna obowiązuje

– „Uważam, że koalicja pracuje, a emocje i stanowiska mogą być różne” – powiedział w poniedziałek Olekas, podkreślając, że prace nad wdrażaniem zapisów umowy są kontynuowane, a wszystkie jej punkty są wykonywane.

– „Widzieliście, [umowa koalicyjna] działa: odbyły się narady z ‘chłopami’, z przedstawicielami ‘Świt nad Niemnem’, uzgadnialiśmy pracę komitetów i komisji – wszystko toczy się zgodnie z umową koalicyjną” – dodał.

Szef parlamentu przyznał, że decyzja prezydenta Gitana Nausėdy o odrzuceniu dwóch kandydatur zgłoszonych przez „Świt nad Niemnem” wprowadziła napięcie. Jako najlepsze wyjście wskazał przedstawienie nowych kandydatów przez ugrupowanie Žemaitaitisa.

– „Wydaje mi się, że należałoby poszukać innych kandydatów, którzy lepiej odpowiadaliby wymaganiom, do których nie byłoby zastrzeżeń albo którzy mogliby odpowiedzieć na wszystkie pytania, także te prezydenta. W ten sposób domknęlibyśmy formowanie składu rządu” – stwierdził.

Olekas nie wykluczył ewentualnego przeskładania podziału resortów między partnerów koalicyjnych, ocenił jednak, że nie byłby to wariant najwłaściwszy, ponieważ pozostali ministrowie zostali już powołani przez prezydenta. Jednocześnie wyraził przekonanie, że uda się uniknąć działania w formule rządu mniejszościowego.

– „Nikomu nie życzyłbym pracy w rządzie mniejszościowym: to bardzo napięte i skomplikowane warunki, dalekie od możliwości realizacji zobowiązań wobec obywateli. Także ‘Świtowi nad Niemnem’ – jeśli myślą o wypełnieniu własnych obietnic wpisanych do programu rządu i większości – lepiej być w większości niż w opozycji” – mówił.

„Świt nad Niemnem” zgłosił Povilasa Poderskisa do dalszego kierowania Ministerstwem Środowiska oraz prawnika Mindaugasa Jablonskisa na ministra energetyki, jednak prezydent w poniedziałek odrzucił obie kandydatury i poprosił o nowe nazwiska. Zdaniem Žemaitaitisa oznacza to niewykonywanie umowy koalicyjnej i brak możliwości dalszej pracy ugrupowania w większości.

Zgodnie z umową koalicyjną resorty środowiska, energetyki i rolnictwa należą do odpowiedzialności „Świt nad Niemnem”. W związku z zaistniałą sytuacją Litewska Partia Socjaldemokratyczna zwołała na poniedziałek posiedzenie zarządu.