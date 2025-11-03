Olekas: Litwa powinna ratyfikować Konwencję Stambulską

Olekas dodał, że prace nad nową ustawą o partnerstwie mogą stać się testem dla większości w sprawach dotyczących praw człowieka. „Zobaczymy” — stwierdził, pytany o szanse przyjęcia Konwencji w obecnym składzie parlamentu.

Litwa podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej (tzw. Konwencję Stambulską) w 2013 r., lecz dotąd jej nie ratyfikowała. 14 marca 2024 r. Sąd Konstytucyjny orzekł, że postanowienia Konwencji nie stoją w sprzeczności z Konstytucją Republiki Litewskiej.

Do dokumentu i toczącej się dyskusji odniosła się również premier Inga Ruginienė. Podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Rydze oceniła, że nie widzi przeszkód, by Litwa nie mogła konwencji ratyfikować, choć podkreśliła, że w kraju „zawsze występowała różnorodność opinii” w kwestiach wartości.

Kontekst regionalny pozostaje istotny: 30 października łotewski parlament po długiej debacie opowiedział się za wycofaniem z Konwencji Stambulskiej. Decyzja — podjęta rok po ratyfikacji — wywołała protesty w Rydze i krytykę organizacji praw człowieka. Za wyjściem opowiedziało się 56 spośród 100 posłów.

Konwencja Stambulska obliguje państwa do prowadzenia spójnej polityki przeciwdziałania przemocy, zapewnienia ofiarom szerokiego systemu wsparcia (m.in. całodobowej infolinii, schronisk, specjalistycznych centrów pomocy), a także ochrony dzieci — świadków przemocy — i rozwijania działań prewencyjnych.

Jak zapowiadają władze, ewentualny harmonogram prac nad ratyfikacją będzie zależeć od układu sił w Sejmie i postępu innych projektów dotyczących praw człowieka.