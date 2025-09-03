Olekas: liczę na poparcie opozycji w walce o fotel przewodniczącego Sejmu

„Uważam, że wesprą mnie nie tylko członkowie koalicji, ale także opozycja, ponieważ działamy nie dla jakiejś konkretnej osoby, lecz dla obywateli Litwy. Utrzymujemy dobre relacje w kwestii komunikacji, debatowania i uchwalania ustaw” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział wiceprzewodniczący Sejmu Litwy, Juozas Olekas.

Nowy przewodniczący Sejmu zostanie wybrany po utworzeniu nowej większości przez socjaldemokratów. Koalicję tworzą frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem” oraz Związku Chłopów i Zielonych i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Łącznie posiadają one 82 mandaty.

W poprzedniej koalicji w miejsce Związku Chłopów i Zielonych działał Związek Demokratów „W Imię Litwy”, która tym razem nie została zaproszona do współrządzenia.

Obecnie funkcję przewodniczącego Sejmu pełni lider Związku Demokratów „W Imię Litwy” Saulius Skvernelis, który objął ten urząd na mocy poprzedniej umowy koalicyjnej.

„W tamtym czasie ustąpiliśmy pewnej presji, być może z powodu chęci szybszego utworzenia rządu” – tłumaczył Olekas.

Do pierwszego posiedzenia Sejmu, podczas którego zostanie wybrany socjaldemokrata na nową funkcję, premier powołana – Inga Ruginienė – ma uformować rząd. Olekas ocenia, że idzie jej to całkiem sprawnie.

„Część ministrów już uzyskała pozytywną ocenę od prezydenta. W tworzeniu koalicyjnego rządu ważne są ustalenia z partnerami, ale uważam, że prace nad jego powołaniem przebiegają zgodnie z konstytucyjnym harmonogramem” – powiedział wiceprzewodniczący Sejmu, Juozas Olekas.

Nowy rząd formowany jest po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa, który ustąpił w obliczu rosnącej krytyki dotyczącej jego przeszłości i interesów biznesowych.