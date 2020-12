Ograniczenia przejścia granicznego w Solecznikach

Odprawy transportu i mieszkańców zostaną wstrzymane w związku z remontem sieci elektroenergetycznych.

Prace zostały zaplanowane na 3 grudnia od 9:30 do 11:30 oraz 4,7 i 21 grudnia od 9:30 do 15:00. Służba ochrony granicy państwowej podaje, że nie oznacza to, że we wskazanych godzinach międzynarodowe przejście będzie zamknięte dla odprawy, gdyż ESO planuje prace w pewnych odcinkach wskazanych godzin.

Osoby, które planowały w tych dniach podróż na Białoruś albo powrót do kraju przez przejście w Solecznikach, mogą przekroczyć granicę przez najbliżse przejście w Miednikach.



Ostatnio w ciagu doby z przejścia w Solecznikach korzysta około 600 środków transportu i około 700 osób.