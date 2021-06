Odmiana Delta koronawirusa dotarła do Litwy

Delta (B. 1.617.2) to obecnie najbardziej zakaźny wariant Covid-19 -Delta to ten sam wariant koronawirusa, który siał spustoszenie w Indiach.

Według NVSC, odmiana Delta została wykryta u tej osoby po badaniu profilaktycznym i po skierowaniu jej, zgodnie z przepisami, na izolację.

„Znamy cały łańcuch przybycia tej osoby na Litwę, wiemy, gdzie się izolowała. Obecnie intensywnie współpracujemy z administracją firmy, która ściągnęła tę osobę do pracy” – poinformował Raimundas Grigaliūnas, dyrektor filii NVSC w Kłajpedzie.

Po dokonaniu oceny sytuacji w innych krajach w odniesieniu do rozprzestrzeniania się szczepu Delta, NVSC zdecydował się podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa – przetestowani zostaną wszyscy pracownicy firmy, do której dana osoba została sprowadzona. I to mimo tego, że dochodzenie wykazało, że nie mieli oni kontaktu z zarażoną osobą.

Tak samo są poszukiwane osoby siedzące obok zakażonego w samolocie.

Według NVSC zakażony przyleciał do Wilna 31 maja i natychmiast udał się do Kłajpedy, gdzie poddał się przepisowej czasowej izolacji i przetestowany. Zakażenie zostało potwierdzone 2 czerwca. Jak wynika z informacji NVSC zakażony nie miał żadnych objawów choroby.