Od stycznia drożej zapłacimy za zimną wodę

Dla lokatorów bloków wielomieszkaniowych stawka za usługi wzrośnie do 2,02 EUR z VAT za metr sześcienny, dla mieszkańców domów jednorodzinnych do 2 EUR z VAT, dla firm – do 2,07 EUR z VAT za metr sześcienny.

Ta zmiana cen usług spowoduje wzrost rachunków za wodę i ścieki jednego gospodarstwa domowego średnio o 2,28 EUR miesięcznie z VAT.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Wilna nie zmieni się w przyszłym roku – postanowiła rada samorządu.

Łączne koszty odbioru i zagospodarowanie jednej tony odpadów wyniosą w 2023 roku 150,3 EUR za tonę, w tym roku płacono 150,8 EUR.

Szacuje się, że średnio właściciele mieszkań o powierzchni 60 metrowych kwadratowych zapłacą w przyszłym roku do 46 EUR 20, gdy w tym roku opłata stanowiła 46 EUR 60 centów.