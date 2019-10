Od następnego roku – więcej lotów do Rygi i Tallina

vdu

„Jako jedyni przewoźnicy obsługujący loty między wszystkimi stolicami krajów bałtyckich, jesteśmy dumni ze wzmocnienia połączeń między Wilnem, Rygą i Tallinem. Jesteśmy zaangażowani we współpracę ze wszystkimi krajami bałtyckimi i nadal będziemy zapewniać najlepsze połączenia w regionie”- powiedział Martin Gauss, dyrektor generalny spółki „airBaltic”.

Od 2020 r. „airBaltic” uruchomi również nowe loty z Rygi do Manchesteru (Wielka Brytania), Bergen i Trondheim (Norwegia) i Erywania (Armenia).

Loty z Rygi do Manchesteru rozpoczną się 29 marca przyszłego roku, do Bergen – 31 marca, do Trondheim – 1 kwietnia, a do Erywania – 3 maja.

„airBaltic” oferuje bezpośrednie loty z Wilna do Amsterdamu, Berlina, Monachium, Paryża, Tallina oraz dogodne połączenia przez Rygę do ponad 70 krajów w Europie, Skandynawii, Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.