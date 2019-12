Od lipca podatek od rejestracji samochodu

vdu

Podatek od rejestracji samochodu będzie uiszczany podczas rejestracji samochodu i każdej zmiany właściciela pojazdu. Ma wynosić od 13,5 do 540 euro w zależności od poziomu zanieczyszczeń (CO2) emitowanych przez samochód.

Podatkiem nie będą objęte zabytkowe samochody.

Za wprowadzeniem nowego podatku głosowało 72 posłów, przeciwko było 53 parlamentarzystów, a 4 wstrzymało się od głosu.

W końcu października Sejm odrzucił propozycję rządu w sprawie podatku od rejestracji pojazdu, który zakładał opodatkowanie tylko pierwszej rejestracji samochodu na Litwie.

Plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z samochodów osobowych i dostawczych do 2030 r. zostały przyjęte podczas głosowania posłów Parlamentu Europejskiego. Europosłowie oraz Rada UE uzgodnili wyższy cel (37,5 proc.) niż zaproponowała Komisja Europejska (30 proc.) zmniejszenia emisji spalin nowych samochodów w UE do 2030 r. Uzgodniono również cel redukcji CO2 dla nowych samochodów dostawczych na poziomie 31 proc. do 2030 r.