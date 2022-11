Od grudnia z Wilna do Warszawy i Krakowa – pociągiem: ile będą kosztować bilety?

Pociągi między Litwą a Polską będą kursować na trasie Wilno-Kowno-Warszawa-Kraków. Pociąg „LTG Link” z Wilna pojedzie przez Kowno do Mokawy, gdzie pasażerowie zostaną zaproszeni do przesiadki do pociągu „PKP Intercity” polskiej spółki i dalszej podróży do wybranego polskiego miasta.

„Pociąg pasażerski łączący stolice Litwy i Polski to efekt umowy podpisanej w tym roku przez ministrów transportu Polski i Litwy. (…) Mamy nadzieję, że obecna trasa będzie niejako wstępem do otwarcia linii Rail Baltica i oczywiście w przyszłości będziemy mogli znacznie szybciej i wygodniej podróżować do naszych sąsiadów pociągiem”– mówi wiceminister transportu Loreta Maskaliovienė.

Pociąg będzie odjeżdżał z Wilna codziennie o godz. 12:10, z Kowna – 13:20. Pociąg przyjedzie na Dworzec Centralny w Warszawie o godz. 20:13 czasu lokalnego, a do Krakowa 23:39.

Pociąg z Krakowa do Wilna odjeżdżać będzie codziennie o 4:01 rano, z Warszawy – o 07:35. Ten pociąg dotrze do Kowna o 16:25, a do Wilna – o 17:34 czasu litewskiego.

„Podróż z Wilna do Warszawy z przesiadką potrwa około 9 godzin. Dla podróżujących do Warszawy cena biletu standardowego wyniesie zaledwie 25 EUR, a dla jadących do Krakowa – 30 EUR. Zniżki obowiązują dla dzieci do lat 12. Codzienne pociągi do Warszawy będą kursować także przez Białystok, poprawiając odnowione latem połączenie z tym polskim miastem” – czytamy w raporcie.

Osobom podróżującym na trasach międzynarodowych przypominamy o zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości. Na tej międzynarodowej trasie będzie można przewozić osobisty bagaż podręczny, rowery (po wcześniejszym wykupieniu usługi przewozu), a przy posiadaniu zaświadczenia o stanie zdrowia zwierząt, wystawionym przez lekarza weterynarii, będzie można podróżować ze zwierzętami domowymi. Stała cena przewozu roweru na całej trasie to 10 EUR, psa – 5 EUR.

Na podst. litrail.lt