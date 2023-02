Od dzisiaj zmiany w organizacji ruchu pociągów

W trakcie realizacji jednego z najważniejszych projektów infrastruktury kolejowej część kursów pociągów na trasach Wilno-Kłajpeda, Wilno-Szawle i Kowno-Szawle zostanie czasowo skrócona lub odwołana. Do 16 marca prace elektryfikacyjne będą prowadzone na odcinku Koszedary-Radwiliszki, a od 17 marca do 25 maja projekt elektryfikacji będzie kontynuowany na odcinku Szawle-Kłajpeda.

W trakcie prac elektryfikacyjnych od poniedziałku do soboty będzie można pojechać z Wilna do Kłajpedy dwa razy rano, a z Kłajpedy do Wilna raz rano i raz wieczorem. W niedziele Pociągi Wilno – Kłajpeda i Kowno – Szawle będą kursować w trybie zwykłym.

W związku z pracami zmieni się również rozkład jazdy pociągu Wilno-Szawle, który kursował w piątki i niedziele. Piątkowy pociąg zostanie odwołany, natomiast w niedzielę będzie jeździć według zwykłego rozkładu.

„Elektryfikacja kolei to strategicznie ważny projekt dla Litwy, który jest niezbędny, aby w najbliższej przyszłości zapewnić jeszcze bardziej wydajną i bardziej ekologiczną mobilność bez śladu CO2 dzięki nowym pociągom elektrycznym” – czytamy w komunikacie spółki.

Rozkład pociągów dostępny pod linkiem: Svarbūs pranešimai | LTG Link