Na litewskie lotniska powracają loty międzynarodowe, pojawi się również kilka nowych połączeń – do Dubrovnika i London Gatwick.

„Lipiec, jak przewidywaliśmy, zaczyna się bardzo aktywnie. Już dzisiaj powraca wiele lotów, które mieliśmy przed kwarantanną”- powiedział Tadas Vasiliauskas, rzecznik portów lotniczych na Litwie.

Wznawiane są loty do m. in. Warszawy, Helsinek, Brukseli i Wiednia, a także loty czarterowe do Grecji i Bułgarii.