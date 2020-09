Od dzisiaj obowiązują kwestionariusze online dla przyjeżdżających na Litwę

Osoby podróżujące samolotem lub innymi formami transportu publicznego zostaną poproszone o podanie swoich danych osobowych w formularzu internetowym i przedstawienie kodu QR przy wsiadaniu do pojazdu.

Informacje będą przechowywane przez Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) i wykorzystywane do śledzenia przypadków zakażenia koronawirusem.

„Organizatorzy wycieczek i przewoźnicy są zobowiązani do upewnienia się, że pasażerowie wsiadają do pojazdów po wypełnieniu kwestionariusza NVSC” – powiedział w ubiegły piątek minister zdrowia Aurelijus Veryga. „Ułatwi to gromadzenie danych o osobach powracających z krajów dotkniętych koronawirusem i upewnienie się, że przestrzegają zasad samoizolacji”.

Podróżni przybywający na Litwę prywatnymi pojazdami z krajów dotkniętych koronawirusem muszą wypełnić kwestionariusz w ciągu 12 godzin od przyjazdu.

Litwa uważa kraj za dotknięty koronawirusem, jeśli w ciągu ostatnich dwóch tygodni wykryto tam ponad 25 nowych przypadków na 100 tys. osób. Próg został podniesiony z 16 przypadków w tym tygodniu.

Podróżni z krajów dotkniętych koronawirusem muszą przedstawić negatywny test na COVID-19 i przebywać w samoizolacji przez 14 dni.

Pod pewnymi warunkami okres samoizolacji można skrócić do 10 dni. Jest to możliwe, jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu ze znanym przypadkiem koronawirusa, nie wystąpiły żadne objawy i nie wcześniej niż osiem dni po przyjeździe na Litwę uzyskała wynik negatywny na obecność koronawirusa.

Więcej informacji na temat ograniczeń w podróżowaniu na Litwę można znaleźć tutaj.