Od dziś znów obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się między samorządami po całej Litwie

Komisarz generalny policji Renatas Požėla ostrzegł w piątek, że zarówno ruchome, jak i stacjonarne punkty kontrolne będą działać na granicach samorządów w całym kraju.

Z tym, że podobnie tak jak wcześniej, możliwe jest przemieszczanie się między samorządami obwodowymi, które otaczają największe miasta i tymi miastami, tak jak np. w przypadku rejonu wileńskiego i Wilna. Dozwolone są także podróże służbowe, przejazd do i z lotnisk, portów morskich i dworców autobusowych oraz z innych ważnych powodów.

R. Požėla prosi jednak, aby przed wyjazdem ludzie konsultowali się z policją, czy rzeczywiście cel ich wyjazdu można uznać za uzasadniony.

„Apeluję do wszystkich mieszkańców o pełną świadomość swoich działań, a jeśli ktoś naprawdę musi jechać, jeśli ktoś ma wątpliwości co do legalności wyjazdu, to numer policji został podany do wiadomości publicznej i proszę dzwonić, konsultować, sprawdzić czy wyjazd będzie legalny czy też nie ”- powiedział komisarz policji

Według niego, jeśli ktoś sam uzna, że jego wyjazd jest wystarczająco ważny, ale policjanci na punktach kontrolnych nie przyjmą do wiadomości tłumaczeń, to każda sytuacja zostanie rozwiązana polubownie.

„Postaramy się rozwiązywać problemy w dobrej wierze, a jeśli zdarzą się złośliwe sytuacje, próby nadużyć i oszustwa, w tym przypadku niestety trzeba będzie zastosować kary administracyjne” – stwierdził R. Požėla.

Według komisarza generalnego policji priorytetowe, jeśli chodzi o kontrole będą miejsca rekreacyjne i kurorty. Policjanci będą również zwracać szczególną uwagę także na zgromadzenia w miejscach publicznych, spotkania młodzieży w centrach handlowych czy na placach.

Komisarz prosi także o informowanie policji o imprezach odbywających się w mieszkaniach i domach prywatnych i zapewnił, że gdy policjanci zauważą grupki osób na balkonach lub usłyszą głośną muzykę to natychmiast zareagują i zapukają do drzwi.

Komisarz uważa, że do kontrolowania obostrzeń na początku tygodnia wystarczą siły samej policji, ale w bezpośrednim okresie przedświątecznym policję wspomogą struktury ministerstwa spraw wewnętrznych oraz wojska.

Na Litwie ograniczenia ruchu wprowadzono w połowie grudnia ubiegłego roku, a od 16 marca obecnego do chwili obecnej obowiązywały tylko w gminach o najgorszej sytuacji epidemiologicznej.



