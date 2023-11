Od dziś zakaz używania letnich opon

Na Litwie zakaz korzystania z opon letnich obowiązuje od 10 listopada do 31 marca. Kierowca, który nie zastosuje się do wymogu, może zapłacić od 50 do 100 euro. Może mu grozić nawet anulowanie przeglądu technicznego.

Od 1 listopada można jeździć na oponach z kolcami. Przypominamy, że w przypadku używania opon z kolcami konieczne jest umieszczenie na samochodzie specjalnego znaku.

Przypominamy również, że każdy mieszkaniec ma prawo przywieźć i bezpłatnie zostawić 4-5 opon w punkcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w swoim samorządzie.

Obecnie na Litwie działa 98 takich punktów zbiórki odpadów. Adresy, numery telefonów i godziny pracy placówek w każdym samorządzie można znaleźć na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska pod linkiem: Didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelės Lietuvoje | Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt).