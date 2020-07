Od dziś emerytom przysługują bezpłatne leki, ale do aptek ta informacja nie dotarła

Od 1 lipca leki refundowane przysługują osobom powyżej 75 roku życia, a także osobom niepełnosprawnym oraz emerytom, których dochody nie przekraczają 95% minimum socjalnego za ub. rok (238,45 euro). Osoby powyżej 75 roku za leki refundowane nie będą musiały dopłacać niezależnie od obecnych dochodów.

Według Ministerstwa Zdrowia, nowość ta obejmie ok. 250 tys. osób. W tym celu państwo do końca tego roku przeznaczy ok. 3,7 mln. euro.

Jednak w pierwszych dniach lipca w aptekach może dochodzić do nieporozumień. Wdrożenie rozwiązań informatycznych przeciągnęło się w czasie i apteki nie mają dostępu do informacji o tym, czy pacjent jest uprawniony do bezpłatnych leków.

Minister zdrowia Aurelijus Veryga zapewnia, że problemy mogą wystąpić tylko w pierwszych dniach lipca.