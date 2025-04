Od 2025 roku wchodzi zakaz reklamy gier hazardowych. Co się zmieni?

Jak podkreśla prawniczka Karolina Briliūtė z kancelarii AVOCAD, zmiany nie tylko zaostrzają regulacje prawne, ale są również ważnym sygnałem dla całego społeczeństwa: gry hazardowe to ryzykowna działalność, wymagająca ścisłej kontroli. Decyzja Litwy wpisuje się w europejski trend zaostrzania ograniczeń w tej dziedzinie, zwłaszcza w celu ochrony nieletnich i osób podatnych na uzależnienia.

Statystyki i aktualna sytuacja

W ostatnich latach na Litwie znacząco wzrosła liczba osób uprawiających hazard, szczególnie wśród młodych ludzi w wieku 18–24 lat. Reklamy hazardu często tworzyły mylne wyobrażenie o łatwym wzbogaceniu się lub niewinnej rozrywce, co zwiększało ryzyko powstania uzależnień i poważnych problemów społecznych.

Obecnie reklama gier hazardowych jest w ograniczonym zakresie dozwolona: mogą być promowane jedynie nazwy firm hazardowych, ich znaki towarowe oraz rodzaje organizowanych gier. Zabronione jest stosowanie dodatkowych treści pisemnych, wizualnych czy dźwiękowych oraz kierowanie przekazu do nieletnich czy osób wrażliwych.

Jednak w praktyce organizatorzy gier często obchodzili ograniczenia, wykorzystując m.in. influencerów, media społecznościowe czy sponsorowanie wydarzeń.

Nowe zasady od 2025 roku

Od 1 lipca 2025 roku przepisy staną się jeszcze bardziej rygorystyczne. Reklama gier hazardowych będzie mogła być prowadzona wyłącznie na stronach internetowych organizatorów oraz w miejscach prowadzenia gier – i to pod ścisłymi warunkami.

Zabronione zostanie całkowicie sponsorowanie wydarzeń publicznych, działalności organizacji czy osób fizycznych w imieniu firm hazardowych. Od 1 stycznia 2028 roku przepisy zostaną zaostrzone jeszcze bardziej.

Sankcje za złamanie zakazu

Obecnie za naruszenia grożą kary od 6 tys. do 25 tys. euro, a w przypadku powtórnego naruszenia w ciągu roku – od 12 tys. do 50 tys. euro. Po wejściu nowych przepisów, kary wzrosną nawet do 3–5 proc. rocznych przychodów firmy.

Litwa w kontekście europejskim

Podobne ograniczenia obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej:

We Włoszech od 2019 r. całkowicie zakazano reklam hazardu (tzw. „Dekret Godności”),

W Hiszpanii reklama dozwolona jest tylko w godzinach nocnych (1:00–5:00),

W Belgii od 2023 r. niemal całkowicie zakazano reklamy hazardu, a od 2025 r. zakaz obejmie również stadiony i imprezy sportowe.

Nowe litewskie przepisy plasują kraj wśród najbardziej restrykcyjnych w UE w zakresie reklamy hazardu.

Jak przygotować się do zmian?

Ekspertka Karolina Briliūtė radzi firmom hazardowym:

Przejrzeć i dostosować umowy z agencjami reklamowymi, influencerami i partnerami,

Zakończyć lub zmodyfikować kampanie mogące zostać uznane za reklamę hazardu,

Skonsultować się z prawnikami w sprawie oceny ryzyka,

Zainwestować w edukacyjne treści dotyczące odpowiedzialnej gry.

Wprowadzenie surowych ograniczeń ma na celu ochronę zdrowia publicznego i zmniejszenie ryzyka uzależnień, zwłaszcza wśród młodzieży. Choć zmiany mogą oznaczać nowe wyzwania dla branży, są niezbędnym krokiem ku większej odpowiedzialności społecznej.