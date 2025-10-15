Obywatele Litwy będą mogli podróżować po RPA bez wiz przez 90 dni

„Ten długo oczekiwany sukces dyplomatyczny jest wynikiem konsekwentnych wysiłków obu krajów na rzecz wzmocnienia dwustronnych relacji, promowania turystyki, wymiany kulturalnej i współpracy gospodarczej. To historyczny moment w relacjach Litwy i Południowej Afryki. Reżim bezwizowy otworzy nowe możliwości dla naszych obywateli, by poznać kulturę Południowej Afryki, jej wspaniałą przyrodę oraz nawiązywać kontakty biznesowe. Mamy nadzieję, że ten krok przyczyni się do wzrostu liczby podróżujących oraz jeszcze silniejszych więzi gospodarczych” – cytowana jest ambasador Litwy w Południowej Afryce, Rasa Jankauskaitė.