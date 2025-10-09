Znad Wilii
  • Litwa
  • 9 października, 2025 14:00

Obrońcy praw dzieci ruszają z kampanią na rzecz silniejszych więzi rodzinnych

Obrońcy praw dziecka rozpoczęli kampanię społeczną „Więź to bezpieczeństwo”, mającą na celu promowanie budowania silniejszych więzi rodzinnych jako sposobu na zmniejszenie przemocy wobec dzieci. Podczas prezentacji akcji, dyrektorka Służby Ochrony Praw Dziecka, Ilma Skuodienė, zaznaczyła, że kluczowym celem kampanii jest nie tylko redukcja przypadków przemocy, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na ten temat.

„Widzimy dane, które wskazują, że przemoc między dziećmi rośnie – nie tylko znacząco, ale rzeczywiście rośnie, a przypadki są bardzo bolesne. Dzieci zaczynają stosować przemoc, filmować ją i publikować w mediach społecznościowych. Rozmawiając z lekarzami i rodzicami, słyszymy, że rośnie liczba dzieci skarżących się na depresję, wzrasta zapotrzebowanie na leki, a liczba przypadków samookaleczeń również rośnie” – powiedziała dyrektorka Służby Ochrony Praw Dziecka, Ilma Skuodienė

Według niej, w ramach kampanii będą organizowane szkolenia dla rodziców, jak budować emocjonalnie bezpieczną i odpowiedzialną więź z dziećmi, pomagać im w komunikowaniu się oraz reagować na trudne sytuacje w różnych etapach rozwoju dziecka.

Dyrektorka Służby Ochrony Praw Dziecka zaznaczyła, że rodzice powinni wysłuchiwać dzieci, uczyć się reagować empatycznie oraz spędzać z nimi czas w sposób jakościowy.

„Spędzajcie wartościowy czas z dziećmi. Nie przy okazji, nie przez telefon, nie podczas gotowania obiadu, ale lepiej te 10-15 minut wieczorem – spojrzenie, pytanie, nie spieszyć się, nie zapełniać ich pytaniami. Po prostu bądźcie, słuchajcie, bądźcie emocjonalnie dostępni” – powiedziała I. Skuodienė.

Z kolei minister pracy i opieki społecznej, Jūratė Zailskienė, zaznaczyła, że odpowiednie warunki do wychowywania dzieci to jedno z najważniejszych zadań państwa, ponieważ „nikt nie chce, aby dziecko trafiło do innej rodziny, w inne środowisko”.

„Myślę, że wszyscy, którzy wychowujemy dzieci, czasami nie zastanawiamy się, mówimy im: „odstąp”, „nie mam czasu”, „czekaj”, „nie denerwuj” i z każdym takim słowem, niczym cegła do cegły, budujemy mur między sobą a dziećmi i nie zauważamy, jak wypełniamy ten mur aż po samą górę. Uważam, że ta akcja pomoże nam zastanowić się, co powinniśmy zrobić, aby tych murów było jak najmniej” – powiedziała minister opieki społecznej i pracy Litwy, Jūratė Zailskienė.

„Mówiąc o polityce społecznej, usługach dla rodziców i dzieci, rozmowach i wzajemnym zrozumieniu, to będzie świetna akcja, która pomoże każdemu zwrócić uwagę na to, co robię źle, bo wszystko zaczyna się od małych detali” – dodała.

Według obrońców praw dzieci, w domach, w których budowane są i pielęgnowane silne więzi, przypadków przemocy wobec dzieci jest znacznie mniej, niezależnie od sytuacji społecznej i finansowej rodziców.

