Obrońcy praw dzieci ruszają z kampanią na rzecz silniejszych więzi rodzinnych

„Widzimy dane, które wskazują, że przemoc między dziećmi rośnie – nie tylko znacząco, ale rzeczywiście rośnie, a przypadki są bardzo bolesne. Dzieci zaczynają stosować przemoc, filmować ją i publikować w mediach społecznościowych. Rozmawiając z lekarzami i rodzicami, słyszymy, że rośnie liczba dzieci skarżących się na depresję, wzrasta zapotrzebowanie na leki, a liczba przypadków samookaleczeń również rośnie” – powiedziała dyrektorka Służby Ochrony Praw Dziecka, Ilma Skuodienė

Według niej, w ramach kampanii będą organizowane szkolenia dla rodziców, jak budować emocjonalnie bezpieczną i odpowiedzialną więź z dziećmi, pomagać im w komunikowaniu się oraz reagować na trudne sytuacje w różnych etapach rozwoju dziecka.

Dyrektorka Służby Ochrony Praw Dziecka zaznaczyła, że rodzice powinni wysłuchiwać dzieci, uczyć się reagować empatycznie oraz spędzać z nimi czas w sposób jakościowy.

„Spędzajcie wartościowy czas z dziećmi. Nie przy okazji, nie przez telefon, nie podczas gotowania obiadu, ale lepiej te 10-15 minut wieczorem – spojrzenie, pytanie, nie spieszyć się, nie zapełniać ich pytaniami. Po prostu bądźcie, słuchajcie, bądźcie emocjonalnie dostępni” – powiedziała I. Skuodienė.

Z kolei minister pracy i opieki społecznej, Jūratė Zailskienė, zaznaczyła, że odpowiednie warunki do wychowywania dzieci to jedno z najważniejszych zadań państwa, ponieważ „nikt nie chce, aby dziecko trafiło do innej rodziny, w inne środowisko”.

„Myślę, że wszyscy, którzy wychowujemy dzieci, czasami nie zastanawiamy się, mówimy im: „odstąp”, „nie mam czasu”, „czekaj”, „nie denerwuj” i z każdym takim słowem, niczym cegła do cegły, budujemy mur między sobą a dziećmi i nie zauważamy, jak wypełniamy ten mur aż po samą górę. Uważam, że ta akcja pomoże nam zastanowić się, co powinniśmy zrobić, aby tych murów było jak najmniej” – powiedziała minister opieki społecznej i pracy Litwy, Jūratė Zailskienė. „Mówiąc o polityce społecznej, usługach dla rodziców i dzieci, rozmowach i wzajemnym zrozumieniu, to będzie świetna akcja, która pomoże każdemu zwrócić uwagę na to, co robię źle, bo wszystko zaczyna się od małych detali” – dodała.

Według obrońców praw dzieci, w domach, w których budowane są i pielęgnowane silne więzi, przypadków przemocy wobec dzieci jest znacznie mniej, niezależnie od sytuacji społecznej i finansowej rodziców.