Będzie to uroczystość poświęcona dzieciom, rodzinom i wspólnotom.

Od 14 do 16 odbędzie się koncert z udziałem młodych wykonawców, zabawy dla dzieci i poczęstunek herbatą i słodyczami.

Dzisiaj dziedziniec Pałacu Prezydenckiego i zabytkowy park otworzą swoje podwoje dla zwiedzających także w sezonie letnim. Chętni będą mogli to zrobić w dni powszednie od 18:00 do 21:00, w weekendy i święta od 11:00 do 22:00.