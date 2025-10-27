Znad Wilii
NVSC: w minionym tygodniu zmarło pięć osób na COVID-19, 50 trafiło do szpitali

W ubiegłym tygodniu z powodu COVID-19 zmarło pięć osób, a 50 zostało hospitalizowanych – poinformowało Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC). Wszystkie zmarłe osoby miały ponad 65 lat, nie były zaszczepione i cierpiały na choroby przewlekłe. Jednocześnie do szpitali trafiły cztery osoby z grypą, ale nie odnotowano żadnych zgonów.

zw.lt
fot. BNS

Z danych NVSC wynika, że w poprzednim tygodniu wskaźnik zachorowalności na grypę, ostre infekcje górnych dróg oddechowych (ŪVKTI) i COVID-19 był nieco niższy niż w poprzednim tygodniu i wyniósł 1039,8 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Tydzień wcześniej wynosił on 1055,6 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Najniższy wskaźnik zachorowalności utrzymał się w rejonie telszańskim i wyniósł 837,7 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a najwyższy zanotowano w rejonie wileńskim – 1156,8 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Żaden z samorządów nie osiągnął poziomu zachorowalności epidemicznej.

