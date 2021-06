Zasiłek składa się z dwóch części – stałej i zmiennej. Część stała stanowi 149,39 euro, czyli 23,27 proc. wynagrodzenia minimalnego. Część zmienna zależy od objetych ubezpieczeniem dochodów w ciągu 30 miesięcy.

W czasie pierwszego do trzeciego miesiąca część zmienna zasiłku stanowi 38,79 proc. średnich dochodów, od czwartego do szóstego miesiąca wypłaca się 31,03 proc., od siódmego do 12. – 23,27 proc.