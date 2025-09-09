Nowy rząd rezygnuje z pomysłu utworzenia Ministerstwa Regionów

Ustępujący rząd Gintautasa Paluckasa zapowiadał powołanie takiego ministerstwa i zobowiązał się do tego w późniejszych dokumentach do połowy 2026 roku.

Jednak w projekcie programu rządu I. Ruginienė, zarejestrowanym we wtorek, tego zobowiązania już nie ma.

W dokumencie czytamy: „W celu skuteczniejszego kształtowania krajowej polityki regionalnej, koordynacji poziomej realizacji polityk, wzmacniania rad rozwoju regionów i zwiększania samodzielności samorządów wzmocnimy politykę rozwoju regionów.”

Desygnowana premier, Inga Ruginienė już wcześniej mówiła, że w koordynacji polityki regionalnej nie należy spieszyć się z tworzeniem nowej instytucji. Najpierw, jej zdaniem, w kancelarii rządu mogłoby powstać odpowiedzialne za to wydział.

Redakcja ZW.LT przypomina, że pomysł utworzenia Ministerstwa Regionów zaproponował prezydent Gitanas Nausėda podczas Forum Regionów w połowie września zeszłego roku. Później jednak przyznał, że jest otwarty na propozycje odłożenia powołania ministerstwa.

Instytucja ta miała być odpowiedzialna za zapewnienie rozwoju regionów, poprawę jakości życia na ich terenie oraz zwiększenie samodzielności samorządów.

Rząd I. Ruginienė rozpocznie pracę po zatwierdzeniu jego programu przez większość obecnych na posiedzeniu posłów Sejmu.