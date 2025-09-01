Nowy rok szkolny na Litwie: wyższe płace dla nauczycieli i przegląd progów matur

Z tej okazji desygnowana na premier Inga Ruginienė wygłosi przemówienie do studentów i wykładowców Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Minister edukacji, nauki i sportu Raminta Popovienė odwiedzi Gimnazjum w Czerwonym Dworze (Raudondvaris) na inauguracji roku; wieczorem w stolicy weźmie udział w koncercie „Menų pašaukti. Nauja pradžia”, organizowanym przez Narodową Szkołę Sztuk im. M. K. Čiurlionisa.

R. Popovienė zaapelowała do uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, studentów i wykładowców o odwagę i inicjatywę oraz o włączanie się w działania na rzecz lepszej edukacji.

„Bądźmy życzliwi i uważni. Nie pozwalajmy, by w naszych wspólnotach było miejsce na przemoc i poniżanie. Nie milczmy i nie udawajmy, że nas to nie dotyczy” – podkreśliła.

„Twórzmy przyjazną, kreatywną i włączającą przestrzeń nauki, w której każdy czuje się bezpiecznie i może się rozwijać” – dodała.

Płace w górę, więcej środków na podręczniki

Od 1 września współczynniki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli rosną o 8 proc. Średnio o 8 proc. wzrosną także płace wykładowców, pracowników nauki i pracowników nieakademickich. Przedłużono – do końca sierpnia 2027 r. – podwyższone wynagrodzenie za złożoność pracy dla nauczycieli realizujących zaktualizowane programy kształcenia ogólnego (przepis, który miał wygasnąć we wrześniu br.).

Resort zapowiada też dodatkowe środki na podręczniki: oprócz wcześniej planowanych 25 mln euro na rok 2025 rząd przeznaczy w tym roku kolejne 10 mln euro.

Matura: przegląd progów i analiza zadań

W tym roku szkolnym zostanie przejrzana granica zdawalności państwowych egzaminów maturalnych, a zespół ekspertów przeprowadzi szczegółową analizę zadań i systemu oceniania, aby wyjaśnić, dlaczego abiturienci mieli trudności z niektórymi częściami egzaminów. Jak zapowiada R. Popovienė, próg zdawalności zostanie zweryfikowany do 1 grudnia, a baza zadań – zaktualizowana w oparciu o doświadczenia międzynarodowe.

Przygotowano także propozycję nowej organizacji egzaminów w okresie wiosennych ferii: uczniowie klas 1–10 mieliby przerwę przed Wielkanocą, a w tym czasie uczniowie klas III–IV gimnazjum przystępowaliby do części ustne z języka ojczystego, litewskiego i języków obcych; ich ferie przypadłyby po Wielkanocy. Ministerstwo zapowiada również wspólne z środowiskiem oświatowym decyzje w sprawie obowiązkowości egzaminu z matematyki.

Aby usprawnić rejestrację na egzaminy, uczniowie zyskają możliwość samodzielnego sprawdzenia, do których egzaminów i na którą sesję zostali zapisani przez szkołę.

Edukacja w liczbach

Według Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu, rok szkolny 2025/2026 rozpoczyna 907 szkół ogólnokształcących, w których uczyć się będzie ok. 340 tys. uczniów, pracować – 27 tys. nauczycieli. Do pierwszych klas ma pójść ok. 29 tys. dzieci. Do placówek kształcenia zawodowego trafi 20,6 tys. uczniów. W 30 uczelniach wyższych studiować będzie ok. 100,9 tys. osób, a kadrę stanowić będzie ponad 7 tys. wykładowców i badaczy. Nauka rozpocznie się dla 19,5 tys. studentów pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych.