Nowy rok szkolny: 10 proc. lekcji ma trwać w trybie zdalnym

Nowy rok szkolny uczniowie rozpoczną w szkołach. Minister oświaty Jurgita Šiugždinienė zapowiada jednak, że co najmniej 10 procent lekcji nadal ma być prowadzona zdalnie, by jak to określiła, "nie stracić wprawy”.