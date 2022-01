Nowy przewoźnik lotniczy planuje rozpocząć działalność na Litwie

„Nowe linie lotnicze to nowe miejsca pracy i nowe przestrzenie dla biznesu, biur podróży i nowe możliwości dla podróżnych. Gratulujemy tej linii lotniczej na Litwie” – mówi Julius Skačkauskas, wiceminister transportu i komunikacji.

Włoscy udziałowcy UAB „Jump Air” są właścicielami i operatorami serwisów lotniczych i innych firm lotniczych w Europie, Afryce i Azji, a firma jest uznawana przez włoskie władze nadzorcze za odpowiednią do zadań związanych z zarządzaniem zdatnością do lotu. W założonym w Wilnie centrum prawnym, finansowym i operacyjnym nowej linii lotniczej działalność firmy jest organizowana, rozwijana i realizowana na co dzień przez specjalistów z Litwy.

„Jump Air”, zarejestrowany w styczniu 2020 r. na Litwie, planuje obsługiwać loty czarterowe i świadczyć usługi wynajmu samolotów i jest otwarty na współpracę z litewskimi biurami podróży.

Pod koniec grudnia 2021 roku „Jump Air” otrzymał certyfikat przewoźnika lotniczego. Ponadto firma wystąpiła już do Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu o licencję. Po spełnieniu wszystkich wymagań i uzyskaniu licencji „Jump Air” będzie mógł rozpocząć loty.