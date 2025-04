Nowe ograniczenia dla wyrębu lasów na Litwie

Ministerstwo Ochrony Środowiska Litwy przedstawiło propozycję znacznego ograniczenia tzw. wyrębów zupełnych (plynieji kirtimai) – od przyszłego roku mają one zostać zmniejszone z 8 do 4 hektarów w lasach gospodarczych, a w lasach rekreacyjnych, parkach narodowych i rezerwatach – całkowicie zakazane. Mimo to organizacje ekologiczne wyrażają rozczarowanie, twierdząc, że zmiany są zbyt zachowawcze.