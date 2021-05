Nowe możliwości dla chcących wziąć ślub w Wilnie

Według komunikatu prasowego stołęcznego ratusza, najczęściej młodzi ludzie szukający alternatywy dla Pałacu Ślubów pobierają się w Wileńskim Ratuszu, Ogrodzie Botanicznym, Pałacu w Werkach, muzeach, dość często także na tarasach i korytarzach hoteli czy w restauracjach. Samorząd stołeczny twierdzi, że wychodząc naprzeciw młodym postanowiło zaproponować zawieranie małżeństwa na otwartej przestrzeni. Postanowiono na ten cel udostępnić kilka wileńskich terenów zielonych.

„Zgłaszając się do nas o zarejestrowanie związku, młodzi ludzie często pytają, jakie miejsca możemy zaoferować do rejestracji małżeństwa. Teraz zaproponujemy nie tylko najczęściej wybierane miejsca przez młodych, ale również otwarte przestrzenie”- mówi Jolanta Kuzmienė, naczelnik Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Wilna.

Według niej Urząd Miasta Wilna przygotowuje obecnie miejsce na uroczystości weselne w Ogrodzie Bernardyńskim, a także proponuje zawarcie ślubu na placu w pobliżu Pałacu Ślubów. W otoczeniu zieleni młodzi ludzie będą mogli pod gołym niebem przysięgać sobie wieczną miłość. Odpowiednie miejsce zostanie przygotowane wcześniej. Młodzi sami jednak będą musieli zadbać o oprawę muzyczną i inne atrakcje.

Według J. Kuzmienė zadbano także o to, aby ceremonia zaślubin w samym Pałacu Ślubów także była atrakcyjna. Teraz młodzi ze specjalnego katalogu będą mogli wybrać oprawę ceremonii.

„Szczęście tkwi w szczegółach! Dlatego proponujemy np. aby pannę młodą do oczekującego pana młodego przywiódł jej ojciec lub inna bliska osoba. Przygotowaliśmy też kilka wariantów przysięgi małżeńskiej, salę ceremonialną można ozdobić według propozycji nowożeńców. Goście, którzy chcą to zorganizować, mogą to zrobić także w przestronnym korytarzu. Jeśli młodzi zechcą, aby w ceremonii uczestniczyły także ich zwierzęta domowe, to nie ma problemu – mówi naczelnik Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Wilna.