Nowa partia chce przywrócić wartości chrześcijańskie do polityki

Zatwierdzono program partii i jej statut.

Początkowo partia miała nosiś nazwę Związek Chrześcijański „Zgoda i dobrobyt”, jednak ostatecznie skrócono nazwę do Związek Chrześcijański.

Należący wcześniej do konserwatystów i socjaldemokratów Dagys podkreślił, że założyciele nowej partii poszukują sposobów na przywrócenie wartości chrześcijańskich do polityki.

„Jeżeli w przyszłym Sejmie będzie dominował liberalny światopogląd, z trudem będziemy mogli mówić o związku kobiety i mężczyzny oraz o rodzinie opartej na ich wzaejmnych zobowiązaniach. A jeżeli rozbijemy na części rodzinę jako taką, to nie będziemy mogli mówić o społeczności i o państwie” – stwierdził Dagys.

Jak dodał, członkowie Związku Chrześcijańskiego nie są eurosceptykami, ale stanowczo opowiadają się przeciwko niektórym wykorzystywanym w Unii Europejskiej określeniom rodziny czy płci.

W opinii Dagysa, brak szacunku do tradycyjnego pojęcia rodziny jest przyczyną pogarszającej się na Litwie sytuacji demograficznej.

Przewodniczący nowej partii latem ubiegłego roku wycofał się z partii i frakcji Związku Ojczyzny – Chrześcijańskich Demokratów Litwy. Obecnie nalezy do mieszanej grupy sejmowej. Poseł Egidijus Vareikis wcześniej również należał do opozycyjnych konserwatystów. Później dołączył w Sejmie do rzadzącej partii chłopskiej. W piątek ogłosił, że wycofuje się z tej partii i przechodzi do grupy mieszanej.