Nowa koalicja. Pranckietis zdymisjonowany

vdu

Przeciwko takiej decyzji zaprotestował obecny przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis, którego zdaniem „jest to stanowisko statutowe wybierane przez wszystkich członków Sejmu”.

Zachowanie Pranckietisa Ramūnas Karbauskis nazwał „nieadekwatnym”.

„Każdy szanujący się polityk rozumie, że żadne stanowisko nie jest dane na zawsze, a tylko dopóki istnieje umowa koalicyjna i dopóty reprezentuje większość rządzącą” – wyjaśnił szef „chłopów”.

Skvernelis poinformował, że w najbliższym czasie memorandum zostanie zaprezentowane nowemu prezydentowi i jeśli on zgodzi się na zawarte założenia, to wówczas premier nie poda się do dymisji.

W piątek premier ma zamiar spotkać się z przewodniczącym AWPL-ZchR Waldemar Tomaszewskim, którego chce namówić na dołączenie się do koalicji.

W nowej koalicji Socjaldemokratyczna Partia Pracy pretenduje na trzy ministerstwa, a Porządek i Sprawiedliwość na dwa.