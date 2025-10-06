NKVC: zatrzymano osoby odpowiedzialne za zakłócenie ruchu lotniczego balonami meteorologicznymi

„Znaleziono trochę więcej balonów, teraz jest ich dziesięć, trwają aktywne działania policji, osoby organizujące takie akcje, przemytnicy, również są poszukiwane. Wiem, że są pozytywne wyniki tej operacji” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział dyrektor Narodowego Centrum Zraządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskas.

Według niego, zatrzymano osoby, które – jak się przypuszcza – miały odebrać przemyt papierosów, które były transportowane balonami.

„Nie mamy jeszcze pełnych szczegółów, ale z wstępnych informacji wynika, że nie odnotowano nowych balonów w nocy z poniedziałku. Radar pokazał jeden, ale to może być pomyłka” – dodał szef NKVC. „Ta noc była spokojna, nie było żadnych nowych lotów, jak wczoraj” – podkreślił.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w nocy z soboty na niedzielę litewską przestrzeń powietrzną naruszyło 25 meteorologicznych balonów. Zostały one wypuszczone przez przemytników z Białorusi. Transportowały one ładunki nielegalnych papierosów.

Z 13 balonów, które dotarły do Wilna, dwa weszły w przestrzeń powietrzną lotniska, które było zamknięte od 22:16 do 4:50. Ograniczenia dotknęły około 30 lotów i 6 tysięcy pasażerów.

Litewska Straż Graniczna (VSAT) poinformowała, że balony mogły dotrzeć tak głęboko na terytorium Litwy, ponieważ wiał sprzyjający wiatr, a przemytnicy zaczęli je wypuszczać nie bezpośrednio przy granicy, lecz nieco głębiej na terytorium Białorusi. Ponieważ balony unoszą się pionowo, w trudnych warunkach pogodowych, po ich wzbiciu w powietrze, straż graniczna nie jest w stanie ich dostrzec.

Z danych służb wynika, że w tym roku, w tym 25 ostatnich przypadkach, zarejestrowano 501 balonów przemytników – to 2,2 razy więcej niż w całym poprzednim roku (226).

VSAT podkreśla, że balony transportują tylko papierosy.