NKVC: drony, które spadły na Litwie, przypadkowo weszły do przestrzeni powietrznej kraju

„Na podstawie dostępnych obecnie danych z dochodzenia, nadal utrzymujemy pierwotną wersję, że drony, które spadły w Litwie, zostały wystrzelone przez agresorską Rosję w kierunku Ukrainy i przypadkowo trafiły na terytorium Litwy” – poinformował NKVC.

Centrum dodało, że udziela oficjalnych, skonsolidowanych informacji od litewskich służb i instytucji w tej sprawie.

„Podczas dochodzenia Prokuratura Generalna współpracuje z krajowymi instytucjami i międzynarodowymi partnerami, aby przeprowadzić dochodzenie w sposób obiektywny, dokładny i jak najszybciej je zakończyć. Publiczne interpretacje anonimowych źródeł wprowadzają w błąd opinię publiczną” – podkreślił NKVC.

Odpowiedź ta jest reakcją na publikację portalu informacyjnego „Delfi” z wtorkowego wieczora, który poinformował, że dron, który pod koniec lipca przeleciał nad Wilnem i spadł na poligonie w Gaižiūnų w powiecie Jonava, został wystrzelony z Białorusi.

Powoołując się na „dobrze poinformowane źródła”, portal podał, że była to celowa operacja mająca na celu sprawdzenie zdolności obrony powietrznej oraz wywołanie efektu psychologicznego.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w lipcu do litewskiej przestrzeni powietrznej z Białorusi wleciały dwa drony „Gerbera”. Jeden z nich, po kilku dniach poszukiwań, został znaleziony na poligonie w Gaiżunach i zawierał 2 kilogramy materiałów wybuchowych.

Przedstawiciele Litewskich Sił Zbrojnych podtrzymują wersję, że oba drony trafiły do kraju , gdy Rosja wysyłała je na Ukrainę, a ich trajektoria lotu została zmieniona przez elektroniczne środki walki.

Dron znaleziony na poligonie w Gaiżunach, zawierający materiały wybuchowe, jest badany jako odrębny przypadek w ramach dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Generalną w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie. Śledztwo prowadzi Litewska Policja Kryminalna.

Prokuratura poinformowała portal „Delfi”, że sprawa jest wciąż badana, a zbierane i analizowane są istotne dane.

Po tych naruszeniach przestrzeni powietrznej Litwa podjęła działania mające na celu wzmocnienie obrony powietrznej kraju. W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej także w Polsce, Rumunii i innych krajach NATO ogłosiło misję „Eastern Sentry”, mającą na celu wzmocnienie obrony tych państw, zwłaszcza na wschodniej flance Sojuszu.