Niezaszczepieni nauczyciele będą musieli systematycznie sprawdzać się na COVID-19

Jeśli jednak pedagog nie będzie ani zaszczepiony, ani przebadany, pracodawca będzie miał prawo chwilowo go zwolnić, nie płacić mu do dnia sprawdzenia się na COVID-19 lub przenieść go do innej pracy w tym samym ośrodku.

„Wychowawcy mają prawo do szczepień, ale żaden akt prawny nie nakłada obowiązku. W samym ministerstwie mamy nadzieję, że nauczyciele ocenią sytuację i zrobią to”- powiedział kanclerz ŠMSM Tomas Daukantas na konferencji prasowej w czwartek.

Według niego, procedura zwolnienia przewidziana jest w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi i ma ona zastosowanie nie tylko w konkretnym przypadku pandemii koronawirusa, ale także w przypadku każdej choroby zakaźnej.

Według Ministerstwa Ochrony Zdrowia (SAM), szczepienia pracowników placówek edukacyjnych już się rozpoczęły, bo po złagodzeniu warunków kwarantanny wychowawcy wrócą do szkół i wznowią pracę kontaktową.