Niewierowicz: AWPL-ZChR nie pozbyła się jeszcze łatki partii prorosyjskiej

W ten sposób Niewierowicz skomentował wypowiedź Sauliusa Skvernelisa w poniedziałkowym wywiadzie dla delfi.lt, że krytyka ministra komunikacji Jarosława Narkiewicza „ma podłoże podobne do dyskryminacji ze względu na narodowość”.

„Nie obwiniam premiera, ale myślę, że jest to próba wykorzystania problemu mniejszości narodowych do pokrycia jego problemów” – powiedział doradca Gitanasa Nausėdy.

Niewierowicz wyraził również przekonanie, że w przypadku podobnych zastrzeżeń, co wysuwane wobec Narkiewicza, minister pracujący w Polsce na pewno zostałby już zdymisjonowany.

Niewierowicz wątpi, że AWPL-ZChR zrzuciła już łatkę prorosyjskiego ugrupowania.

„Gdyby to się zmieniło, to byłoby bardzo dobrze, gdyby podczas pochówku powstańców styczniowych zaraz za prezydentem Nausėdą, prezydentem Dudą, premierem Morawieckim, szedł sam przewodniczący partii. Jakoś go tam nie widziałem. To zapewne pokazuje, gdzie są te wartości, co jest ważniejsze. Sądzę, że dla wolności, niepodległości naszego kraju to było wydarzenie o wiele ważniejsze, w którym prawdziwy Polak z Wilna powinien brać udział, powinien być obecny fizycznie czy przynajmniej duchem i demonstrować swoją dumę z tych bohaterów historii, którzy walczyli za wolność nas wszystkich” – w wywiadzie dla rozgłośni Žinių radijas mówił Niewierowicz.