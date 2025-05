Nie masz magistra – stracisz stanowisko? Czas na zmiany w oświacie

Do 2027 roku wszyscy dyrektorzy szkół na Litwie będą musieli posiadać tytuł magistra. Z danych Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu wynika, że obecnie takiego wykształcenia nie posiada 248 kierowników placówek edukacyjnych – co stanowi blisko 17 proc. wszystkich. Część z nich już studiuje, ale dla tych, którzy nie planują uzupełnienia wykształcenia, może to oznaczać utratę pracy.