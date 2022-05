„Nie chcemy być drugą Buczą czy Mariupolem”. Przewodnicząca Sejmu Litwy apeluje do NATO

W Wilnie obradowało wczoraj Zgromadzenie Parlamentarne NATO. Cytowana przez portal Delfi przewodnicząca litewskiego Sejmu Viktorija Čmilytë-Nielsen oświadczyła, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę państwa bałtyckie muszą adaptować się do nowych warunków i wyzwań. Wezwała też NATO do aktywnego działania na obu frontach obrony Sojuszu: froncie “gorącym” – na Ukrainie i “zimnym” – we własnych granicach.