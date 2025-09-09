Nawrocki: Polacy na Litwie powinni mieć prawo do oryginalnej pisowni nazwisk

„Istnieją sprawy, na które również powinniśmy zwrócić uwagę – na przykład pragnienie Polaków mieszkających na Litwie, aby móc zapisywać swoje imiona i nazwiska oryginalnymi znakami” – w wywiadzie dla litewskiego nadawcy publicznego powiedział prezydent Polski, Karol Nawrocki. „Prezydent Polski jest głosem polskich kobiet i mężczyzn. Jeśli Polacy podnoszą takie kwestie, jak oryginalna pisownia nazwisk, na którą czekają, czy używanie nazw geograficznych i topograficznych, to są to tematy ważne dla prezydenta Polski” – dodał.

Według K. Nawrockiego, sprawę pisowni nazwisk poruszył podczas spotkań z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, desygnowaną premier Ingą Ruginienė oraz przewodniczącym Sejmu Sauliusem Skvernelisem.

„Oczywiście, nie wpłynie to na doskonałą współpracę między naszymi krajami, ale skłoni nas do tego, aby usiąść przy stole i zastanowić się, co zrobić, by Polacy na Litwie i Litwini w Polsce czuli się jak najlepiej” – powiedział prezydent Polski.

Zgodnie z obecnie obowiązującym litewskim prawem, imię i nazwisko zapisuje się literami alfabetu łacińskiego, ale bez znaków diakrytycznych.

Według danych z powszechnego spisu ludności przeprowadzonego w 2021 roku, na Litwie mieszkało 2,81 miliona osób, z czego 432 tysiące stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych.

Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili Polacy – około 183,4 tys. osób (6,5 proc.), następnie Rosjanie – 141,1 tys. (5 proc.), Białorusini – 28,1 tys. (1 proc.), Ukraińcy – 14,1 tys. (0,5 proc.) oraz przedstawiciele innych narodowości – 16,1 tys. (0,6 proc.).