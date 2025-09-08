Nawrocki i Nausėda: różne spojrzenia na europejską integrację Ukrainy

G. Nausėda wielokrotnie apelował, aby 1 stycznia 2030 roku uznać za konkretną datę członkostwa Kijowa w Unii.

Z kolei K. Nawrocki podchodzi bardziej umiarkowanie do możliwego przystąpienia Ukrainy do UE. Prezydent Polski niedawno zablokował również ustawę proponowaną przez rząd premiera Donalda Tuska, która miała przedłużyć prawa dla ukraińskich uchodźców, a także sprzeciwiał się chęci Ukrainy dołączenia do NATO.

„Patrzymy na integrację Ukrainy z prezydentem inaczej. Nasze rozmowy będą kontynuowane na innym poziomie. (…) Nie wykluczam możliwości pełnej solidarności z Ukrainą, ale są to sprawy między Polską a Ukrainą” – w trakcie konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim powiedział prezydent Polski, Karol Nawrocki.

Redakcja ZW.LT przypomina, że wkrótce po tym, gdy Rosja w lutym 2022 roku rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę, kraj ten zgłosił chęć przystąpienia do UE. Obecnie jednak negocjacje w sprawie członkostwa utknęły w martwym punkcie, ponieważ dalszy proces jest blokowany przez premiera Węgier Viktora Orbána.

Węgry argumentują, że członkostwo Ukrainy w Unii stwarzałoby ryzyko dla bezpieczeństwa i że przyjęcie kraju prowadzącego wojnę wciągnęłoby Budapeszt w konflikt z Rosją.