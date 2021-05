Navickienė broni swojej wicemister pracującej zdalnie z Hiszpanii

„Wiedziałam i zostałam poinformowana przez wiceminister, że ​​czeka ją to wyzwanie związane z rodziną i pracą. To nie są wakacje. Musiała podjąć tę decyzję, ponieważ było to ważne dla jej osobistego życia rodzinnego”- powiedział minister w czwartek w wywiadzie dla „Žinių radijas“.

„Chcę, aby ludzie z zespołu byli profesjonalni, kompetentni i doświadczeni w swojej dziedzinie. Wiceminister ma poparcie organizacji osób niepełnosprawnych. Mogę powiedzieć, że ten okres i ta decyzja o jej dołączeniu do zespołu wydały już owoce: udało nam się rozwiązać kwestie, które nie były poruszane od dłuższego czasu ”- powiedziała M. Navickienė.

Według niej, wiceminister udało się skrócić termin określania potrzeb społecznych, zwiększyć udział rekompensowanych wydatków, ułatwić niepełnosprawnym adaptację mieszkań pod ich potrzeby oraz rozwinąć usługę asystenta osobistego.

„Obecnie, choć pracuje zdalnie, wiceminister nadzoruje przegląd przedsiębiorstw socjalnych i już w połowie czerwca rozpoczniemy konsultacje społeczne na temat tego, jak będzie przebiegać przejście od pracy osób niepełnosprawnych w zamkniętych przedsiębiorstwach socjalnych, które dysponują dużymi środkami publicznymi, do systemu subsydiowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy” – powiedziała minister.

„Wiceminister jest naprawdę bardzo doświadczoną i kompetentną osoba w tej dziedzinie jestem przekonana, że z jej pomocą już w czerwcu będziemy mogli przedstawić wizję tego, jak będzie wyglądała zmiana w zakresie transformacji przedsiębiorstw socjalnych: – powiedziała w radiu A. Navickienė

J. Jakštienė objęła stanowisko wiceministra pod koniec lutego i zajmuje się sprawami integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Wcześniej kierowała Działem Projektów Infrastruktury Opieki Społecznej i Grupą Planowania Strategicznego w Centralnej Agencji Zarządzania Projektami oraz pracowała w Zarządzie Miasta Wilna.